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28.03.2017 16:10
В 33 регионе находится делегация из Кемерово
В эти дни в 33 регионе находится делегация из Кемерово. Школьники уже побывали в культурно-образовательном центре «Палаты», посетили Успенский собор, Золотые ворота и кузницу в историческом пешеходном центре города Владимира. Два дня они провели в Гороховце, познакомились с его достопримечательностями, поучаствовали в фольклорной программе «В гости к Царю Гороху», встретились с бойцами местного отделения «Юнармии», посетили выставку картин, историко-архитектурный музей и стекольное производство.
Завтра юные кемеровчане отправятся в Гусь-Хрустальный на экскурсию по стекольному заводу и музею художественного стекла. А вечером их примет детский технопарк «Кванториум».
Впереди гостей ждёт встреча с суздальским Музеем деревянного зодчества и Свято-Покровским монастырём.
Автор: Владимирская служба новостей