33 региону требуются учителя начальных классов и физкультуры

Завтра в Педагогическом институте Владимирского государственного университета будет работать ярмарка педагогических вакансий, - сообщили в департаменте образования областной администрации. Целевая аудитория - выпускники вузов и педагогических колледжей, а также специалисты педагогических направлений, которые в настоящее время ищут работу в образовательных организациях региона.

На биржу представлено более 750 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 48 вакансий по учреждениям среднего профобразования города Владимира и Владимирской области.

На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос об обеспечении образовательных учреждений региона работниками дошкольного образования, учителями начальных классов, иностранного языка, математики, информатики, физической культуры, педагогами дополнительного образования, преподавателями специальных дисциплин и мастерами производственного обучения.

Ярмарка откроется в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей