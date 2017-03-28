6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.03.2017 12:49

Только 11% владимирцев выбрали профессию, о которой мечтали
Только 11% владимирцев выбрали профессию, о которой мечтали в детстве. Среди них больше всего врачей, учителей, программистов и работников культуры. К таким выводам пришли сотрудники портала Зарплата.ру. Треть опрошенных признались, что на выбор профессии повлияло давление мамы и папы. Среди них по специальности сейчас работают 59%, остальные сменили работу на ту, которая им по душе. Чаще других с мнением родителей соглашались бухгалтеры и строители. Ещё около трети опрошенных сказали, что решающим фактором в выборе специальности для них стала доступность образования. По такому принципу чаще всего выбирали своё будущее экономисты, преподаватели и юристы. И лишь небольшая часть владимирцев сообщила, что на определение будущей работы повлияла престижность профессии. Опрос показал, что данный критерий был важен банковским работникам, программистам и маркетологам.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт