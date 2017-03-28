Только 11% владимирцев выбрали профессию, о которой мечтали

Только 11% владимирцев выбрали профессию, о которой мечтали в детстве. Среди них больше всего врачей, учителей, программистов и работников культуры. К таким выводам пришли сотрудники портала Зарплата.ру. Треть опрошенных признались, что на выбор профессии повлияло давление мамы и папы. Среди них по специальности сейчас работают 59%, остальные сменили работу на ту, которая им по душе. Чаще других с мнением родителей соглашались бухгалтеры и строители. Ещё около трети опрошенных сказали, что решающим фактором в выборе специальности для них стала доступность образования. По такому принципу чаще всего выбирали своё будущее экономисты, преподаватели и юристы. И лишь небольшая часть владимирцев сообщила, что на определение будущей работы повлияла престижность профессии. Опрос показал, что данный критерий был важен банковским работникам, программистам и маркетологам.

Автор: Владимирская служба новостей