Владимир расчищают от снега

Владимир расчищают от снега. «Центр управления городскими дорогами» ведет уборку города в штатном режиме. На улицы вышли 80 дворников и 52 единицы техники: фронтальные погрузчики, комбинированные машины, тракторы, грейдеры и самосвалы. Прежде всего расчищают центральные магистрали и пешеходные тротуары. А накануне работники ЦУГД начали свою вахту с присоединенных территорий, где обрабатывали автомобильные дороги противогололедными материалами.

Автор: Владимирская служба новостей