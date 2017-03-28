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Новости
28.03.2017 12:32

Владимир расчищают от снега
Владимир расчищают от снега. «Центр управления городскими дорогами» ведет уборку города в штатном режиме. На улицы вышли 80 дворников и 52 единицы техники: фронтальные погрузчики, комбинированные машины, тракторы, грейдеры и самосвалы. Прежде всего расчищают центральные магистрали и пешеходные тротуары. А накануне работники ЦУГД начали свою вахту с присоединенных территорий, где обрабатывали автомобильные дороги противогололедными материалами.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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