В Муромском районе возбуждено уголовное дело в отношении продавца-кассира

В Муромском районе возбуждено уголовное дело в отношении продавца-кассира. По данным полиции, с 16 февраля по 4 марта текущего года 37-летняя женщина присваивала себе часть выручки от продажи товара. В общей сложности ей удалось «заработать» более 30 тысяч рублей. Факт кражи подтвердили изъятые сотрудниками полиции записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале.

Недостачу хозяин магазина заметил, когда снизилась ежедневная выручка, после чего и обратился в полицию.

Подозреваемая обязалась полностью возместить причиненный материальный ущерб.

Автор: Владимирская служба новостей