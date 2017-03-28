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Новости
28.03.2017 12:16

В Муромском районе возбуждено уголовное дело в отношении продавца-кассира
В Муромском районе возбуждено уголовное дело в отношении продавца-кассира. По данным полиции,  с 16 февраля по 4 марта текущего года 37-летняя женщина  присваивала себе часть выручки от продажи товара. В общей сложности ей удалось «заработать» более 30 тысяч рублей. Факт кражи подтвердили изъятые сотрудниками полиции записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале.
Недостачу хозяин магазина заметил, когда снизилась ежедневная выручка, после чего и обратился в полицию.
Подозреваемая обязалась полностью возместить причиненный материальный ущерб.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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