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Новости
28.03.2017 10:26

В деле о гибели цирковых животных появились новые подробности
В деле о гибели цирковых животных появились новые подробности. Напомним, на прошлой неделе на одной из стоянок Мурома была обнаружены газель, в которой находились трупы крокодила и питона. Как удалось выяснить полицейским, транспорт находился на стоянке с декабря и принадлежал гастролирующему цирку. Хозяином машины был житель Нижегородской области. Однако, как стало известно, мужчина продал ее циркачам и дальнейшая судьба транспорта неизвестна. Сейчас сотрудники полиции пытаются связаться с организаторами гастролей, сообщает "Муром24.рф". 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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