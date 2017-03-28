В деле о гибели цирковых животных появились новые подробности

В деле о гибели цирковых животных появились новые подробности. Напомним, на прошлой неделе на одной из стоянок Мурома была обнаружены газель, в которой находились трупы крокодила и питона. Как удалось выяснить полицейским, транспорт находился на стоянке с декабря и принадлежал гастролирующему цирку. Хозяином машины был житель Нижегородской области. Однако, как стало известно, мужчина продал ее циркачам и дальнейшая судьба транспорта неизвестна. Сейчас сотрудники полиции пытаются связаться с организаторами гастролей, сообщает "Муром24.рф".

Автор: Владимирская служба новостей