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Новости
28.03.2017 10:23

Во Владимирской области стартовал месячник санитарной очистки
Во Владимирской области стартовал месячник санитарной очистки. Соответствующее распоряжение подписано губернатором. 
Местным администрациям рекомендовано привлечь к участию население, коллективы предприятий и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной очистке, озеленению и благоустройству. В рамках мероприятий должно быть проведено благоустройство территорий, где проводились земляные работы, а также прилегающих к строительным площадкам, произведена очистка зелёных зон населенных пунктов, мест массового отдыха, источников забора питьевой воды, ликвидация несанкционированных свалок мусора и ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок.
На 22 апреля запланировано проведение общеобластного субботника.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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