Во Владимирской области стартовал месячник санитарной очистки

Во Владимирской области стартовал месячник санитарной очистки. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

Местным администрациям рекомендовано привлечь к участию население, коллективы предприятий и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной очистке, озеленению и благоустройству. В рамках мероприятий должно быть проведено благоустройство территорий, где проводились земляные работы, а также прилегающих к строительным площадкам, произведена очистка зелёных зон населенных пунктов, мест массового отдыха, источников забора питьевой воды, ликвидация несанкционированных свалок мусора и ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок.

На 22 апреля запланировано проведение общеобластного субботника.

Автор: Владимирская служба новостей