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Новости
27.03.2017 14:35

Грипп В диагностирован у 6 человек
За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 10 тысяч человек, около 7 тысяч из которых — дети. Грипп В диагностирован у 6 человек. Эпидпорг не превышен. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3,5 тысяч человек, а также в Кольчугинском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах. На карантин закрыты 3 группы в 2-х детских садах Судогодского района. 
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области и в г. Владимиру продолжает снижаться.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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