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Новости
27.03.2017 12:21

Муромский спортсмен успешно выступил на Олимпиаде боевых единоборств
Муромский спортсмен успешно выступил на Олимпиаде боевых единоборств, которая проходила в Риге (Латвия).  Кандидат в мастера спорта, учащийся лицея №1 Артём Чичкин из Мурома  завоевал 2 золотых медали по ката и кумитэ в возрастной категории 16-17 лет. Напомним, что за неделю до этого, он также стал чемпионом Всероссийских соревнований в категории 16-17 лет и призёром (3 место) Кубка России в категории старше 21 года в Москве, сообщает «Муром24.рф». 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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