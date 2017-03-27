Муромский спортсмен успешно выступил на Олимпиаде боевых единоборств

Муромский спортсмен успешно выступил на Олимпиаде боевых единоборств, которая проходила в Риге (Латвия). Кандидат в мастера спорта, учащийся лицея №1 Артём Чичкин из Мурома завоевал 2 золотых медали по ката и кумитэ в возрастной категории 16-17 лет. Напомним, что за неделю до этого, он также стал чемпионом Всероссийских соревнований в категории 16-17 лет и призёром (3 место) Кубка России в категории старше 21 года в Москве, сообщает «Муром24.рф».





Автор: Владимирская служба новостей