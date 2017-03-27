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27.03.2017 12:15

Владимирская область готовится к Тотальному диктанту
Во владимирском филиале Финуниверситета продолжается подготовка к Тотальному диктанту. Каждый четверг там проходят специальные курсы по русскому языку. Занятие делится на три части. Участники пишут под диктовку, разбирают трудные случаи и повторяют правила. Начинаются занятия в 18 часов. Напомним, «Тотальный диктант» состоится 8 апреля в два часа дня. Автором текста станет историк и писатель Леонид Юзефович.  
Информационный партнер Тотального диктанта в городе Владимир - «Русское радио». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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