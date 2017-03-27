В регионе появятся фермерские уголки

В рамках региональной госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы» в прошлом году оказана поддержка 15 ведущим предприятиям агропромышленного комплекса на сумму более 8,5 млн. рублей. Её получатели увеличили производство продуктов питания в среднем на 10-15 процентов. Например, был поддержан проект начинающего бизнесмена Евгении Сажновой по созданию фабрики для производства майонезов и майонезных соусов. С помощью областного микрозайма к концу прошлого года фабрика реализовала первые 13 тонн продукции, которой сегодня торгуют десятки магазинов города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района и даже магазины Рязанской области.

В настоящее время реализуется проект по созданию фермерских уголков на базе крупнейшей региональной торговой сети, где будет продаваться продукция местных сельхозпроизводителей по минимальным ценам. Познакомиться с работой двух фермерских уголков можно будет в мае - во время проведения V экономического форума.

Автор: Владимирская служба новостей