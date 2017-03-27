Акция «Покупай Владимирское–покупай российское!» набирает обороты

Акция «Покупай владимирское–покупай российское!» набирает обороты. В настоящее время в ней участвует уже 3220 магазинов. Были приведены и конкретные примеры взаимодействия с предприятиями торговли. Так, по итогам торгово-закупочной сессии для торговой сети «Амбитус» заключено 5 договоров поставки с местными товаропроизводителями, ещё 6 договоров находятся в стадии подписания. Следующая торгово-закупочная сессия будет проводиться 5 апреля на базе гипермаркета «Глобус». В ней примут участие 30 местных товаропроизводителей.

Напомним, акция стартовала в апреле 2013 года.

Автор: Владимирская служба новостей