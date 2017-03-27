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Новости
27.03.2017 11:58

Во Владимирской области — неблагоприятные погодные условия
Во Владимирской области — неблагоприятные погодные условия.  По данным МЧС, в течение дня в регионе пройдут осадки в виде снега, ветер северо-западный от 8 до 13 м/с., порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днём  +1…+6 °С. А завтра ожидаются небольшие осадки, ветер  северо-западный от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью  0…-5 °С,  днём – +1…+4°С.
Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возрастают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
 ГУ МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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