Во Владимирской области — неблагоприятные погодные условия

Во Владимирской области — неблагоприятные погодные условия. По данным МЧС, в течение дня в регионе пройдут осадки в виде снега, ветер северо-западный от 8 до 13 м/с., порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днём +1…+6 °С. А завтра ожидаются небольшие осадки, ветер северо-западный от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём – +1…+4°С.

Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возрастают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

ГУ МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей