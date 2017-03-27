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Новости
27.03.2017 10:55

Начинается волейбольный финал
Сегодня волейбольный клуб «Владимир» отправляется в Тюмень, где завтра начинаются игры 1 тура финального этапа за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б».
От зоны «Запад» в финал попали «Подмосковье» (Московская область), «Технолог-Белогорье» (Белгород) и ВК «Владимир», а от зоны «Восток»: АСК (Нижегородская область), «Тюмень» (Тюменская область) и «Магнитка-Университет» (Магнитогорск).
Завтра нашим волейболистам предстоит сыграть с «АСК» из Нижегородской области. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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