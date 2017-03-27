Начинается волейбольный финал

Сегодня волейбольный клуб «Владимир» отправляется в Тюмень, где завтра начинаются игры 1 тура финального этапа за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б».

От зоны «Запад» в финал попали «Подмосковье» (Московская область), «Технолог-Белогорье» (Белгород) и ВК «Владимир», а от зоны «Восток»: АСК (Нижегородская область), «Тюмень» (Тюменская область) и «Магнитка-Университет» (Магнитогорск).

Завтра нашим волейболистам предстоит сыграть с «АСК» из Нижегородской области.

Автор: Владимирская служба новостей