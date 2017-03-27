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Новости
27.03.2017 10:44

Взятка не прошла
В Меленковском районе возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. По данным регионального Управления МВД, на днях инспектор остановил автомобиль под управлением 52-летнего гражданина Латвии, который проигнорировал требования дорожных знаков. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 700 рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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