В рейтинге трезвости Владимирская область на 33 месте

Названы самые пьющие регионы России. Лидерами стали Магаданская область и Чукотский автономный округ. "Рейтинг трезвости" представили в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости. В пятерку самых пьющих также вошли республика Коми, Амурская область и Пермский край. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Владимирская области оказалась на 33 месте.

Авторы рейтинга учитывали такие показатели, как количество проданного алкоголя, количество погибших от отравления спиртными напитками и статистика преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Автор: Владимирская служба новостей