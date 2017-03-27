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Новости
27.03.2017 10:22

В рейтинге трезвости Владимирская область на 33 месте
Названы самые пьющие регионы России. Лидерами стали Магаданская область и Чукотский автономный округ. "Рейтинг трезвости" представили в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости. В пятерку самых пьющих также вошли республика Коми, Амурская область и Пермский край. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. 
Владимирская области оказалась на 33 месте. 
Авторы рейтинга учитывали такие показатели, как количество проданного алкоголя, количество погибших от отравления спиртными напитками и статистика преступлений, совершенных в состоянии опьянения.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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