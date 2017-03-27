Во Владимире появится военно-патриотический парк

Во Владимире на пересечении улиц Мира и Октябрьский проспект состоялась установка закладного камня на месте будущего военно-патриотического парка. По замыслу, в парке появятся мемориальный павильон с Книгой Памяти Владимирской области и Музей военной техники под открытым небом. Среди экспонатов — легендарный автомобиль «Победа», на котором участники автомарша «Звезда нашей великой Победы», проехали по России и привезли в областной центр камни из городов Дербент, Архангельск, Владивосток, Брест и Севастополь. Кроме того, в парке предусмотрены спортивно-игровые площадки и зоны для активного семейного отдыха, центральная площадь, велосипедные дорожки и парковка. Эскизные варианты будущего парка размещены на сайте городской администрации vladimir-city.ru. Кроме того, власти предложили присылать свои варианты названия будущего военно-патриотического парка. Среди проступивших предложений - «Парк Родина», «Парк Героев», «Парк Владимирская звезда», «Патриот» и другие.





Автор: Владимирская служба новостей