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Новости
27.03.2017 10:14

Во Владимире появится военно-патриотический парк
Во Владимире на пересечении улиц Мира и Октябрьский проспект состоялась установка закладного камня на месте будущего военно-патриотического парка.  По замыслу, в парке появятся мемориальный павильон с Книгой Памяти Владимирской области и Музей военной техники под открытым небом. Среди экспонатов — легендарный автомобиль «Победа», на котором участники  автомарша «Звезда нашей великой Победы», проехали по России и привезли в областной центр камни из городов Дербент, Архангельск, Владивосток, Брест  и Севастополь. Кроме того, в парке предусмотрены спортивно-игровые площадки и зоны для активного семейного отдыха, центральная площадь, велосипедные дорожки и парковка. Эскизные варианты будущего парка размещены на сайте городской администрации vladimir-city.ru. Кроме того, власти предложили присылать свои варианты названия будущего военно-патриотического парка. Среди проступивших предложений - «Парк Родина», «Парк Героев», «Парк Владимирская звезда», «Патриот» и другие. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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