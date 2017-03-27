Владимирская область готовится к V экономическому форуму

Владимирская область готовится к V межрегиональному экономическому форуму. В этом году он пройдёт с 19 по 21 мая и будет посвящён темам развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, что особенно актуально в год 50-летия легендарного туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Форум станет площадкой для выработки идей, заключения деловых соглашений, развития межрегионального сотрудничества. Участники экономического мероприятия обсудят стимулы развития сферы услуг, гостиничной и транспортной инфраструктур, агропромышленного комплекса, вопросы сохранения памятников истории и культуры.

В ходе форума будут представлены новые туристические проекты и маршруты, а также возможности формирования обновлённого транспортного контура «Золотого кольца». Каждый муниципалитет Владимирской области представит свой туристический потенциал.

Ожидаемое количество участников – около двух тысяч человек. Это представители федеральных структур, руководители регионов, входящих в «Золотое кольцо России», городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, туристических агентств и организаций, бизнес-структур, малых и средних предприятий, которые работают в туристической сфере. Кроме того, в мероприятиях форума планируют принять участие делегации из 17 стран мира.

Автор: Владимирская служба новостей