Владимирская область активно готовится к посевной кампании

В этом году в хозяйствах всех категорий планируется использовать 329 тысяч гектаров земли под посев сельскохозяйственных культур, включая зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи. Об этом сообщил заместитель Губернатора по сельскому хозяйству Роман Русанов.

Сев яровых планируется провести на площади 165,2 тыс. га.

На яровом севе задействуют около 1,5 тыс. единиц самоходной техники, 1,8 тыс. единиц почвообрабатывающих и посевных агрегатов. Поддержку сельхозпроизводителям в пополнении машинно-тракторного парка оказывает АО «Владагролизинг». В этом году заключено 18 договоров на приобретение 6 тракторов, 3 зерно- и одного кормоуборочного комбайна и другой сельскохозяйственной техники на сумму свыше 75 млн. рублей. Во втором квартале 2017 года запланировано увеличение уставного капитала областной лизинговой компании на 100 млн. рублей за счёт средств областного бюджета.

До начала весенних полевых работ сельским товаропроизводителям региона из федерального и областного бюджетов будет оказана господдержка на 759 млн. рублей. Средства предназначены для развития растениеводства, возмещения части понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, возмещения доли процентной ставки по инвестиционным кредитам. На сегодняшний день в хозяйства уже перечислено 189 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей