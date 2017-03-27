В Киржачском районе пройдёт митинг памяти Юрия Гагарина и Владимира Серёгина

Сегодня исполняется 49 лет со дня гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина. В памятных мероприятиях, приуроченных к этой дате, примет участие заместитель Губернатора - руководитель аппарата областной администрации Александр Лобаков.

Митинг памяти Юрия Гагарина и Владимира Серёгина пройдет у мемориала близ деревни Новосёлово Киржачского района, где и закончился их жизненный путь.

Автор: Владимирская служба новостей