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Новости
27.03.2017 09:11

В Киржачском районе пройдёт митинг памяти Юрия Гагарина и Владимира Серёгина
Сегодня исполняется 49 лет со дня гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина. В памятных мероприятиях, приуроченных к этой дате, примет участие заместитель Губернатора - руководитель аппарата областной администрации Александр Лобаков. 
Митинг памяти Юрия Гагарина и Владимира Серёгина пройдет у мемориала близ деревни Новосёлово Киржачского района, где и закончился их жизненный путь. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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