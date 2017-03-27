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Новости
27.03.2017 09:10

О профилактике болезней суставов - по телефону
Сегодня врач-ревматолог Клиники медицинских экспертиз, кандидат медицинских наук Виктория Давтян расскажет по «телефону здоровья» о профилактике болезней суставов.
Свои вопросы владимирцы смогут задать по «телефону здоровья» Областного центра медицинской профилактики, структурного подразделения Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины – (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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