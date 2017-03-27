Во Владимире будут чествовать сотрудников Росгвардии

Сегодня в городе Владимир будут чествовать сотрудников Росгвардии. В торжестве примут участие первый замгубернатора Алексей Конышев, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина, военнослужащие и ветераны внутренних войск. В рамках мероприятия состоится награждение наиболее отличившихся сотрудников войск национальной гвардии России.

Автор: Владимирская служба новостей