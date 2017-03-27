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Новости
27.03.2017 08:08

Во Владимире будут чествовать сотрудников Росгвардии
Сегодня в городе Владимир будут чествовать сотрудников Росгвардии. В торжестве примут участие первый замгубернатора Алексей Конышев, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев,  начальник Управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина,  военнослужащие и ветераны внутренних войск. В рамках мероприятия состоится награждение наиболее отличившихся сотрудников войск национальной гвардии России.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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