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Новости
26.03.2017 12:57

В ДТП пострадали две девушки
Сегодня в Гусь-Хрустальном районе произошло серьезное ДТП. "Рено — Меган" съехал в кювет и врезался в дерево. От удара машина загорелась. В салоне находились четыре человека от 17 до 18 лет. В результате ДТП девушки, находившиеся на заднем сидении, получили черепно-мозговые травмы и были доставлены в ЦРБ. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, молодой водитель сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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