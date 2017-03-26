В ДТП пострадали две девушки

Сегодня в Гусь-Хрустальном районе произошло серьезное ДТП. "Рено — Меган" съехал в кювет и врезался в дерево. От удара машина загорелась. В салоне находились четыре человека от 17 до 18 лет. В результате ДТП девушки, находившиеся на заднем сидении, получили черепно-мозговые травмы и были доставлены в ЦРБ. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, молодой водитель сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.

Автор: Владимирская служба новостей