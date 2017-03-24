Работы на подъездной дороге к г. Иваново завершат на следующей неделе

Наиболее проблемные участки федеральной трассы с 0 по 7 и с 10 по 21 км (улицы Ноябрьская, Московское шоссе, Лакина) в черте Владимира находятся на особом контроле ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. В настоящее время идет ремонт участка с 11 по 13 км.

Дефекты покрытия устраняют по мере необходимости и максимально оперативно в рамках контракта по содержанию. Эффективной временной мерой по обеспечению нормативного состояния дорожного полотна станет ремонт «картами» на больших фрагментах покрытия (длиной до 100 метров).

Эти работы производятся поэтапно. Сначала выполняется холодная фрезеровка участка дорожного полотна, затем - проливка битумной эмульсией и в последнюю очередь - укладка горячего асфальтобетона и уплотнение покрытия. Завершить работы на всем протяжении подъездной дороги планируется до конца следующей недели.

Важно подчеркнуть, что ремонт «картами» является временной мерой до проведения плановых работ. К капитальному ремонту вышеуказанных участков во Владимире планируется приступить в конце 2017 года. Сейчас проект проходит согласование в Главгосэкспертизе.

До конца марта тем же способом отремонтируют подъездную дорогу к г. Владимиру от автодороги М-7 «Волга». Плановый ремонт этой трассы намечен на 2018 год.





Автор: Владимирская служба новостей