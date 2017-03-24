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Новости
24.03.2017 14:01

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР» - на Театральной площади Владимира
В предстоящее воскресенье на Театральной площади Владимира состоится 
праздник «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР», посвященный Международного Дня театра. Гости смогут почувствовать себя Джульеттой или Ромео, узнать – быть или не быть? – вместе с Гамлетом, подняться с Карлсоном над крышами города, полюбоваться кукольным дефиле от Театра кукол, попробовать себя в качестве артиста или просто послушать хорошие стихи в исполнении артистов театра. 
Публике предложат создать театральный праздник вместе. Для этого необходимо принести с собой яркий зонт. Он пригодится пришедшим для участия в флешмобе с зонтами.
Театральный праздник начнется в час дня. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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