«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР» - на Театральной площади Владимира

В предстоящее воскресенье на Театральной площади Владимира состоится

праздник «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР», посвященный Международного Дня театра. Гости смогут почувствовать себя Джульеттой или Ромео, узнать – быть или не быть? – вместе с Гамлетом, подняться с Карлсоном над крышами города, полюбоваться кукольным дефиле от Театра кукол, попробовать себя в качестве артиста или просто послушать хорошие стихи в исполнении артистов театра.

Публике предложат создать театральный праздник вместе. Для этого необходимо принести с собой яркий зонт. Он пригодится пришедшим для участия в флешмобе с зонтами.

Театральный праздник начнется в час дня.





Автор: Владимирская служба новостей