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Новости
24.03.2017 12:58

Правительство продлило льготный период «Платона»
Правительство продлило льготный период «Платона». Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. 
Сборы с большегрузов за проезд по трассам увеличат не вдвое, как предполагалось ранее, а на четверть. Таким образом, с 15 апреля за один километр пути водители фур заплатят 1 рубль 91 копейку. Кроме того, премьер пообещал изучить повышение штрафов за нерегистрацию в системе «Платон». Также Медведев не исключил появления скидки для тех водителей, которые регулярно проезжают большие расстояния.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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