Правительство продлило льготный период «Платона»

Правительство продлило льготный период «Платона». Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Сборы с большегрузов за проезд по трассам увеличат не вдвое, как предполагалось ранее, а на четверть. Таким образом, с 15 апреля за один километр пути водители фур заплатят 1 рубль 91 копейку. Кроме того, премьер пообещал изучить повышение штрафов за нерегистрацию в системе «Платон». Также Медведев не исключил появления скидки для тех водителей, которые регулярно проезжают большие расстояния.

Автор: Владимирская служба новостей