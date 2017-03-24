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Новости
24.03.2017 12:17

В Муроме найдены трупы цирковых животных
В Муроме найдены трупы цирковых животных. Крокодила и питона обнаружили в машине на одной из стоянок города. Если бы не трупный запах, оставленная Газель могла бы простоять еще долго. Как выяснилось, «Большой московский цирк-шапито «Золотой буфф» в Муроме никогда не был. Но, по всей видимости, гастролировал в Нижнем Новгороде. Возможно, Газель цирка оказалась здесь проездом. Но почему для крокодила и питона тур завершился голодной смертью на автостоянке, остается загадкой. Связаться с хозяином пока не удалось. По номеру брошенной машины удалось выяснить ее владельца. Какие действия предпримут полицейские пока не известно. Официальных комментариев пока получить не удалось, сообщает портал "Муром24.рф". 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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