В Муроме найдены трупы цирковых животных

В Муроме найдены трупы цирковых животных. Крокодила и питона обнаружили в машине на одной из стоянок города. Если бы не трупный запах, оставленная Газель могла бы простоять еще долго. Как выяснилось, «Большой московский цирк-шапито «Золотой буфф» в Муроме никогда не был. Но, по всей видимости, гастролировал в Нижнем Новгороде. Возможно, Газель цирка оказалась здесь проездом. Но почему для крокодила и питона тур завершился голодной смертью на автостоянке, остается загадкой. Связаться с хозяином пока не удалось. По номеру брошенной машины удалось выяснить ее владельца. Какие действия предпримут полицейские пока не известно. Официальных комментариев пока получить не удалось, сообщает портал "Муром24.рф".

Автор: Владимирская служба новостей