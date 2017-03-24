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Новости
24.03.2017 12:07

Избавили от власти злых сил почти за полмиллиона
В городе Владимир перед судом предстанут мошенницы. Ими оказались две женщины, 54 и 29 лет, из Рязанской области. По данным полиции, одна из аферисток подходила к прохожим и сообщала, что на них наложена порча и предлагала снять ее. Во время разговора к ним подходила другая соучастница и якобы под предлогом удачно проведенного обряда отдавала деньги «целительнице». Поддаваясь на разыгранный спектакль, потерпевшие соглашались на получение помощи от женщины и шли с ней в банк, где снимали с карт деньги для оплаты услуг. На владимирских пенсионерах им удалось заработать около полумиллиона рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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