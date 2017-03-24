Ветераны войны смогут бесплатно воспользоваться услугами VIP-залов ожидания на вокзалах

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 10 мая компания "РЖД" бесплатно предоставит всем участникам и инвалидам войны пассажирские услуги на вокзалах. В частности, они смогут воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков, камер хранения.

Акция будет действительна на протяжении десяти дней (с 1 по 10 мая) не только для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и сопровождающих их лиц.

Воспользоваться услугами можно будет при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда").

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".

Автор: Владимирская служба новостей