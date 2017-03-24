Депутаты Горсовета распределили около 47 миллионов рублей

Депутаты Горсовета распределили около 47 миллионов рублей, поступивших в качестве межбюджетного трансферта. Почти 32 миллиона решено направить на реализацию программы обеспечения жильем молодых семей, около 10 миллионов пойдет на обеспечение жильём работников бюджетной сферы, 6 млн рублей — на обеспечение жильем многодетных семей и 360 тыс отдали отделу ЗАГС на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Более чем на 1 млн. рублей уменьшена субвенция городу на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов. Это связано с тем, что приоритетным правом пользуются именно ветераны. Во Владимире на очереди стоят только вдовы участников, и средства распределили в пользу бюджета другого муниципального образования, где на очередь встал ветеран войны.

Автор: Владимирская служба новостей