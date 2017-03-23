На благоустройство дворов Владимира направят более 60 млн рублей

В этом году во Владимире на благоустройство дворов планируется направить более 60 млн рублей. Об этом сообщила глава города Ольга Деева. На эти деньги будет приведено в порядка 60 дворов. В перечень работ входит - асфальтирование, освещение, установка лавочек и урн, а также озеленение территории, оборудование детских и спортивных площадок.

Напомним, заявки подаются в управление ЖКХ администрации Владимира. Жители должны на общем собрании составить перечень работ, совместно с управляющей организацией оформить эскиз своего обновленного двора и составить смету расходов.

Заявки будут рассматриваться комиссией, созданной с участием представителей мэрии, депутатов Горсовета и общественных объединений. Именно комиссия в публичном и открытом формате решит, какие заявки оплатить полностью, а какие - частично.





Автор: Владимирская служба новостей