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Новости
23.03.2017 17:15

На благоустройство дворов Владимира направят более 60 млн рублей
В этом году во Владимире на благоустройство дворов планируется направить более 60 млн рублей. Об этом сообщила глава города Ольга Деева.  На эти деньги будет приведено в порядка 60 дворов. В перечень работ входит - асфальтирование, освещение, установка лавочек и урн, а также озеленение территории, оборудование детских и спортивных площадок.
Напомним, заявки подаются в управление ЖКХ администрации Владимира. Жители должны на общем собрании составить перечень работ, совместно с управляющей организацией оформить эскиз своего обновленного двора и составить смету расходов. 
Заявки будут рассматриваться комиссией, созданной с участием представителей мэрии, депутатов Горсовета и общественных объединений. Именно комиссия в публичном и открытом формате решит, какие заявки оплатить полностью, а какие - частично.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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