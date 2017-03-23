6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.03.2017 16:40

Ковровчанин убил и ограбил 95-летнюю пенсионерку
В Коврове перед судом предстанет грабитель, убивший пенсионерку. По данным следствия, 7 марта этого года 51-летний мужчина проник в квартиру пожилой женщины с целью завладения деньгами. Потерпевшая начала кричать и звать на помощь. Тогда  грабитель ударил бабушку по голове ножкой табурета, затем связал ее веревками и скотчем.
Отыскав в квартире 70 тысяч рублей, мужчина с деньгами скрылся.
Пострадавшая 95-летняя пенсионерка, ветеран труда, пережившая трудные военные и послевоенные годы, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Преступника поймали спустя 10 дней. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За соучастие привлечена и его знакомая, которая помогала погибшей по хозяйству, имела ключи от ее квартиры и знала, где хранятся деньги. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт