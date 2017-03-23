Ковровчанин убил и ограбил 95-летнюю пенсионерку

В Коврове перед судом предстанет грабитель, убивший пенсионерку. По данным следствия, 7 марта этого года 51-летний мужчина проник в квартиру пожилой женщины с целью завладения деньгами. Потерпевшая начала кричать и звать на помощь. Тогда грабитель ударил бабушку по голове ножкой табурета, затем связал ее веревками и скотчем.

Отыскав в квартире 70 тысяч рублей, мужчина с деньгами скрылся.

Пострадавшая 95-летняя пенсионерка, ветеран труда, пережившая трудные военные и послевоенные годы, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Преступника поймали спустя 10 дней. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За соучастие привлечена и его знакомая, которая помогала погибшей по хозяйству, имела ключи от ее квартиры и знала, где хранятся деньги.

Автор: Владимирская служба новостей