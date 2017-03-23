Завтра - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Завтра - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно 24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза – микобактерию Mycobacterium tuberculosis, что сделало возможным в последующем сделать прорыв в разработке эффективных мер по диагностике и лечению этого потенциально смертельного заболевания. Факторы риска развития туберкулеза – недостаточность питания, плохие жилищные условия, антисанитария. Эти факторы могут усугубить табакокурение, алкоголизм и сахарный диабет.

В 2016 году во Владимирской области продолжилось улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу: продолжает снижаться заболеваемость (на 20,9%), распространенность (на 8,5%) и смертность (на 14,3%) за счет улучшенной микробиологической диагностики и более эффективного лечения. В 2016 году в нашей области умерло от туберкулеза 60 человек.

Во Владимирской области эффективное лечение от туберкулеза полностью бесплатно и доступно для каждого. Терапия очень быстро исключает заразность пациента. Если лечение началось своевременно, после завершения курса, как правило, наступает выздоровление.

И завтра в 33 регионе проводится «горячая линия». По всем вопросам, связанным с туберкулезом, жители могут обратиться по телефону Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи: (4922) 32-32-65. Линия работает с 8.00 до 16.30.

Автор: Владимирская служба новостей