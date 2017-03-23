В «Шередаре» стартовала 19-ая реабилитационная смена

В «Шередаре» стартовала 19-ая реабилитационная смена. 62 ребенка в возрасте 13-17 лет, которые перенесли рак, отправились из Москвы в центр.

На протяжении 8 дней с подростками будут работать психологи и специально обученные волонтеры, которые научат ребят снова быть счастливыми, веселыми и уверенными в себе.

Темой 19-ой смены стала “Школа волшебства и чародейства”, и проводить ребят приехали аниматоры и фокусники.