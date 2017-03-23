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23.03.2017 13:05
В «Шередаре» стартовала 19-ая реабилитационная смена
В «Шередаре» стартовала 19-ая реабилитационная смена. 62 ребенка в возрасте 13-17 лет, которые перенесли рак, отправились из Москвы в центр.
На протяжении 8 дней с подростками будут работать психологи и специально обученные волонтеры, которые научат ребят снова быть счастливыми, веселыми и уверенными в себе.
Темой 19-ой смены стала “Школа волшебства и чародейства”, и проводить ребят приехали аниматоры и фокусники.
Впереди ребят ждёт насыщенная программа, разработанная по признанным международным методикам Ассоциации реабилитационных лагерей SeriousFun Children's Network, позволяющим в короткие сроки вернуть ребенку уверенность в своих силах и доверие к миру, показать, что он может гораздо больше, чем привык думать за время болезни.
Автор: Владимирская служба новостей