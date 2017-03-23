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Новости
23.03.2017 12:44

Почти половина владимирцев оказались «совами»
Почти половина владимирцев оказались «совами». К такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру. 27% опрошенных отнесли себя «жаворонкам» – им легче всего работается в утреннее время, около 30% горожан оказались «голубями»: их работоспособность зависит от многих факторов и может быть высокой как утром, так и вечером. Но большинство отнесли себя к «совам», утверждая, что наиболее эффективно они работают днем и вечером. На вопрос «Что помогает взбодриться на работе?» 68% ответили, что чаще всего пьют кофе или чай, делают перекус. Остальные  владимирцы идут поболтать с коллегами, отправляются на прогулку, читают новости или листают социальные сети, отвлекаются на личные дела и делают разминку Некоторые счастливчики могут позволить себе даже поспать. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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