Почти половина владимирцев оказались «совами»

Почти половина владимирцев оказались «совами». К такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру. 27% опрошенных отнесли себя «жаворонкам» – им легче всего работается в утреннее время, около 30% горожан оказались «голубями»: их работоспособность зависит от многих факторов и может быть высокой как утром, так и вечером. Но большинство отнесли себя к «совам», утверждая, что наиболее эффективно они работают днем и вечером. На вопрос «Что помогает взбодриться на работе?» 68% ответили, что чаще всего пьют кофе или чай, делают перекус. Остальные владимирцы идут поболтать с коллегами, отправляются на прогулку, читают новости или листают социальные сети, отвлекаются на личные дела и делают разминку Некоторые счастливчики могут позволить себе даже поспать.

Автор: Владимирская служба новостей