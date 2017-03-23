Оставил сотрудников без зарплаты

Перед судом в Ковровском районе предстанет директор компании «Минерал» Алексей Миронов. С ноября 2014 года по май 2016 года он не платил зарплату 12 работникам предприятия. Хотя деньги в компании были, но расходовались они на другие нужды. Общая сумма долга составила около 3 миллионов рублей.

В мировой суд города Коврова направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 1,5 млн. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Взыскание производится в рамках исполнительного производства.

Вопрос погашения долгов находится на контроле городской прокуратуры.





Автор: Владимирская служба новостей