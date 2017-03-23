Вынесен приговор директору управляющей компании

В городе Владимир вынесен приговор директору управляющей компании «Комфорт плюс». По данным следствия, Виталий Еременко, используя свое служебное положение, присвоил себе вверенные ему денежные средства компании в размере около полумиллиона рублей. Ими он расплатился за кредит, взятый на покупку автомобиля. После этого, мужчина взял еще 32 тысячи и оплатил ими свое обучение во Владимирском медицинском колледже.

Общий ущерб управляющей компании составил более 508 тысяч.

Суд назначил Еременко наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 2 года.

Автор: Владимирская служба новостей