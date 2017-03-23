Выплаты молодым специалистам на селе проиндексируют

Выплаты молодым специалистам на селе проиндексируют. Такое решение приняли депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Напомним, предыдущая индексация данных выплат проводилась в 2015 году. В настоящее время предлагается скорректировать размер единовременной помощи на 5%. Тогда их размер составит 128,5 тысяч рублей для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, около 90 тысяч - для имеющих среднее профессиональное образование и 64 тысячи - для имеющих начальное профессиональное образование. Средства на эти цели уже заложены в текущий бюджет. Если документ будет принят и подписан губернатором, то он вступит в силу сразу после его официального опубликования, предположительно уже в апреле.

Автор: Владимирская служба новостей