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Новости
23.03.2017 11:58

Выплаты молодым специалистам на селе проиндексируют
Выплаты молодым специалистам на селе проиндексируют. Такое решение приняли депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Напомним, предыдущая индексация данных выплат проводилась в 2015 году. В настоящее время предлагается скорректировать размер единовременной помощи на 5%. Тогда их размер составит 128,5 тысяч рублей для лиц,  имеющих высшее профессиональное образование, около 90 тысяч -  для имеющих среднее профессиональное образование и 64 тысячи - для имеющих начальное профессиональное образование. Средства на эти цели уже заложены в текущий бюджет. Если документ будет принят и подписан губернатором, то он вступит в силу сразу после его официального опубликования, предположительно уже в апреле.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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