Медикам Владимирской области могут повысить оклады

Медикам Владимирской области могут повысить оклады. Этот вопрос рассмотрели депутаты комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства Законодательного Собрания. Сегодня оклад составляет 37%-42% от фактического дохода врача. Остальное - это так называемые компенсационные и стимулирующие выплаты. На деле это означает, что более половины своей зарплаты доктор получает благодаря совместительству и переработкам. Исследование показало, что свыше 40% медработников трудятся по 40-60 часов в неделю. Другая негативная сторона нынешней структуры оплаты труда медиков состоит в том, что средства стимулирующего фонда идут не на собственно поощрение качественной работы персонала, а на различного рода доплаты, в частности «дотягивание» доходов медсестер и санитарок до показателей Дорожной карты. В ходе обсуждения на заседании комитета было решено рекомендовать департаменту здравоохранения области рассмотреть возможность на 20% повысить базовые оклады медработников. Это бы существенно скорректировало нынешний дисбаланс и сделало бы всю систему оплаты труда медиков более справедливой и логичной.

Автор: Владимирская служба новостей