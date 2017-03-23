Вязниковскому интернату присвоят имя доктора Лизы

Вязниковскому интернату присвоят имя доктора Лизы. Проект закона рассмотрели депутаты комитета по вопросам труда, социальной защиты, делам ветеранов и инвалидов. Сам интернат сейчас достраивается, сдача его планируется на июнь-июль этого года. Необходимо отметить, что присвоение имени учреждению требует также и согласия родственников. По данным профильного департамента, такое согласие от них уже получено.

Напомним, Елизавета Глинка погибла в декабре прошлого года при крушении военного самолета. Общественная работа, которую вела доктор Лиза, касалась и детей, и людей с ограниченными возможностями, и представителей старшего поколения. Помогала Елизавета Глинка и украинским беженцам, в том числе прибывавшим в нашу область. В то время она организовывала переезды бежавших от войны людей с Украины.

Автор: Владимирская служба новостей