Во Владимирской области период весеннего половодья еще не наступил

Во Владимирской области период весеннего половодья еще не наступил: в настоящее время большие и малые реки постепенно освобождаются ото льда, происходит постепенный подъем воды. В целом же чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, специалисты не прогнозируют.

Тем не менее при наихудшем сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 22 населённых пункта, в которых находятся более 1,5 тысяч домов и проживает свыше 5 тысяч человек. В зону отрезания могут попасть 32 населённых пункта, в которых располагается 1400 домов и проживает около 1,5 тысяч человек.

В органах местного самоуправления проработаны вопросы социального обеспечения населения подтопляемых и отрезаемых территорий, проработаны алгоритмы проведения эвакуации населения, также подготовлена необходимая техника и аварийно-спасательные подразделения.

Автор: Владимирская служба новостей