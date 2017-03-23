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Новости
23.03.2017 10:18

Во Владимирской области период весеннего половодья еще не наступил
Во Владимирской области период весеннего половодья еще не наступил: в настоящее время большие и малые реки постепенно освобождаются ото льда, происходит постепенный подъем воды.  В целом же чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, специалисты не прогнозируют.
Тем не менее при наихудшем сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 22 населённых пункта, в которых находятся более 1,5 тысяч домов и проживает свыше 5 тысяч  человек. В зону отрезания могут попасть 32 населённых пункта, в которых располагается 1400 домов и проживает около 1,5 тысяч человек.
В органах местного самоуправления проработаны вопросы социального обеспечения населения подтопляемых и отрезаемых территорий, проработаны алгоритмы проведения эвакуации населения, также подготовлена необходимая техника и аварийно-спасательные подразделения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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