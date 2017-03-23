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Новости
23.03.2017 10:10

Депутат из Гусь-Хрустального выдавал себя за малоимущего
В отношении депутата Совета города Гусь-Хрустальный возбуждено уголовное дело. Кирилл Буканин обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, мужчина в ноябре 2014 года обратился в органы социальной защиты с заявлением о назначении ему ежемесячного пособия на детей как малоимущим. В итоге за год семье было выдано около 11 тысяч рублей, а также 30 тысяч в качестве субсидии на оплату коммунальных услуг.
Однако позже выяснилось, что документы были фиктивными. На деле семья была достаточно обеспеченной. 
Уголовное дело возбуждено на основании материалов органов прокуратуры.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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