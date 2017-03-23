Во Владимире произошло ДТП с участием 4 транспортных средств

Сегодня утром на улице Большая Нижегородская Владимира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. По предварительной информации, со стороны площади Фрунзе следовала колонна из трех автомобилей "Камаз". Водитель первого автомобиля затормозил перед переходящими дорогу пешеходами, то же самое сделал второй водитель, а вот третий остановиться не успел и въехал в один из "Камазов". После чего грузовик столкнулся с автобусом, находящимся на соседней полосе по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Автор: Владимирская служба новостей