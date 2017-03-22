Владимирские спортсмены успешно выступили на Кубке России по рукопашному бою

Сборная Владимирской области заняла третье место на Кубке России по рукопашному бою. Эти соревнования прошли в Москве, в них приняли участие 132 спортсмена, представляющие 29 команд.

В личном зачете спортсмены Владимирской области также добились высоких результатов. Победителями стали курсанты Владимирского юридического института ФСИН России Ильгар Гусейнов в весовой категории до 65 кг и Мовсар Баймасханов в весовой категории до 75 кг.

Второе место завоевали также курсанты ВЮИ ФСИН России Тамара Шиванко в весовой категории до 70 кг и Микаил Усубов в весовой категории до 90 кг.

Бронзовыми призерами стали сотрудник УФСИН России по Владимирской области Сергей Логинов в весовой категории до 70 кг и студент ВлГУ Алексей Стыров в весовой категории до 90 кг.

Автор: Владимирская служба новостей