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Новости
23.03.2017 08:13

Во Владимире пройдет финал областного конкурса знатоков истории
Сегодня во Владимире пройдет финал областного конкурса знатоков отечественной истории, который в этом году посвящен 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо». Организаторами мероприятия выступают комитет по молодежной политике областной администрации и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 
Конкурс традиционно проходит в два этапа: на муниципальном и на областном уровнях. Участниками финала становятся команды, победившие в муниципальных конкурсах либо сборные муниципальных образований. Областной центр традиционно представляют команды трех учебных заведений. Свою команду выставляет и Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского.
Участникам финала конкурса будут предложены вопросы и задания, связанные с историей туристического маршрута «Золотое кольцо», а также входящих в него городов. Отдельный блок заданий будет посвящен так называемому «Малому Золотому кольцу Владимирской области». Подростки смогут познакомиться с экспонатами из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, поработать с оригинальными источниками - мемуарными и дневниковыми записями, документами эпохи, печатными изданиями, хранящимися в экспозициях культурно-образовательного центра «Палаты».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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