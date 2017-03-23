Во Владимире пройдет финал областного конкурса знатоков истории

Сегодня во Владимире пройдет финал областного конкурса знатоков отечественной истории, который в этом году посвящен 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо». Организаторами мероприятия выступают комитет по молодежной политике областной администрации и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Конкурс традиционно проходит в два этапа: на муниципальном и на областном уровнях. Участниками финала становятся команды, победившие в муниципальных конкурсах либо сборные муниципальных образований. Областной центр традиционно представляют команды трех учебных заведений. Свою команду выставляет и Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского.

Участникам финала конкурса будут предложены вопросы и задания, связанные с историей туристического маршрута «Золотое кольцо», а также входящих в него городов. Отдельный блок заданий будет посвящен так называемому «Малому Золотому кольцу Владимирской области». Подростки смогут познакомиться с экспонатами из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, поработать с оригинальными источниками - мемуарными и дневниковыми записями, документами эпохи, печатными изданиями, хранящимися в экспозициях культурно-образовательного центра «Палаты».

Автор: Владимирская служба новостей