«Формула интеллекта»

В предстоящую субботу, 25 марта, в информационном центре по атомной энергии Владимира стартует финал IV Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников «Формула интеллекта». В нем примут участие 102 школьных команды из 15 российских регионов и из Астаны (Казахстан).

На владимирской площадке соберутся 6 команд: «1 и 6» (СОШ №16 г. Владимира), «Легион» (сборная владимирских школ), «Сомы тьмы» (Ковров), «Banana» (Ковров), «404 not found» (Гусь-Хрустальный), «50 на 50» (Ковров).

Финал проведет телередактор, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?» Илья Бер.

Чемпионат пройдет по правилам спортивного «Что? Где? Когда?»: после чтения вопроса все команды получают минуту на размышление, а по истечению минуты пишут ответ на бланке и сдают жюри. После сдачи всех бланков ведущий называет правильный ответ.

Победители «Формулы интеллекта» станут гостями на одной из игр клуба знатоков «Что? Где? Когда» в Нескучном саду.

Начало в 11 утра.





Автор: Владимирская служба новостей