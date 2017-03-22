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Новости
22.03.2017 12:43

Во Владимире вынесен приговор судебному приставу
В городе Владимир вынесен приговор судебному приставу. Женщину признали виновной в присвоении вверенного имущества в крупном размере. По данным следствия, в течение года ведущий специалист незаконно переводила денежные средства с депозитного счета отдела судебных приставов на заведенную для этих целей карту мамы. Женщине удалось присвоить более полумиллиона рублей. Суд назначил ей наказание в 2 лет лишения свободы условно. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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