Во Владимире вынесен приговор судебному приставу

В городе Владимир вынесен приговор судебному приставу. Женщину признали виновной в присвоении вверенного имущества в крупном размере. По данным следствия, в течение года ведущий специалист незаконно переводила денежные средства с депозитного счета отдела судебных приставов на заведенную для этих целей карту мамы. Женщине удалось присвоить более полумиллиона рублей. Суд назначил ей наказание в 2 лет лишения свободы условно.

Автор: Владимирская служба новостей