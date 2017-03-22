Владимирский борец завоевал золотую медаль на Кубке мира в Иране

Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов в составе сборной команды России завоевал золотую медаль на Кубке мира по греко-римской борьбе, который прошёл в иранском городе Абадане 16-18 марта. Напомним, Абуязид Манцигов является мастером спорта России международного класса.

Кубок мира – это крупнейший командный турнир под эгидой международной федерации спортивной борьбы (UWW). В последние годы Кубок мира по греко-римской борьбе завоевывали иранские борцы (команда Ирана, наряду со сборной России, является одной из сильнейших в мире). В этом году наши спортсмены в подгруппе выиграли у иранцев. В финале сборная России встретилась со сборной Азербайджана и одержала победу.

Автор: Владимирская служба новостей