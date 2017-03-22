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Новости
22.03.2017 12:13

В ДТП со скорой пострадали четверо человек
Стали известные новые подробности ДТП с участием скорой. Напомним, накануне на улице Добросельской Владимира автомобиль скорой помощи на перекрестке поехал на запрещающий сигнал светофора, не пропустив иномарку, которая ехала на зеленый свет.  В аварии пострадали четверо человек: водитель "Тойота – Королла", его 7-летняя дочь и 4-летний сын получили травмы различной степени тяжести, а также водитель скорой, у него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено административное расследование.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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