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Новости
22.03.2017 12:09

Проверку не прошла половина "платоновских" дорог
Областные и городские власти оценили качество дорог, отремонтированных за счет за счёт сборов системы «Платон». Напомним, в прошлом году из федерального бюджета 33 регион получил 400 миллионов рублей, половину суммы направили на ремонт дорог Владимира. Было отремонтировано 44 объекта. Проверка показала, что только половина из них находится в хорошем состоянии, на остальных 23 выявлены дефекты и недостатки. Все нарушения должны быть устранены в течение месяца. Причем ремонтировать подрядчики будут теперь на свои деньги.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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