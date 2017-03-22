Проверку не прошла половина "платоновских" дорог

Областные и городские власти оценили качество дорог, отремонтированных за счет за счёт сборов системы «Платон». Напомним, в прошлом году из федерального бюджета 33 регион получил 400 миллионов рублей, половину суммы направили на ремонт дорог Владимира. Было отремонтировано 44 объекта. Проверка показала, что только половина из них находится в хорошем состоянии, на остальных 23 выявлены дефекты и недостатки. Все нарушения должны быть устранены в течение месяца. Причем ремонтировать подрядчики будут теперь на свои деньги.

Автор: Владимирская служба новостей